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/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel !

/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,83 seviyesinden alıcı buluyor. /TL yüzde 0,74 artışla 6,60, /TL de yüzde 0,50 yükselişle 7,40 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:18
Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8380 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle 5,7655'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,8080'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,51 değer kazancıyla 5,8380'den alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,74 artışla 6,6090, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 7,4020 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 artışla 1,1290, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2695 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 96,92 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları!
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