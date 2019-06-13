Paris Airshow'da "Milli Muharip Uçak" rüzgarı esecek!

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17'nci Uluslararası Paris Airshow, Fransa'nın Paris Le Bourget Havalimanı'nda 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow'da Türkiye için tarihi bir gelişme yaşanacak. Fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te görücüye çıkacak.

Türkiye, böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5'inci nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.