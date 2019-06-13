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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "Milli Muharip Uçağı"nın (MMU) birebir modelini ilk kez Uluslararası 'da sergileyecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 12:02
Paris Airshow'da Milli Muharip Uçak rüzgarı esecek!

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17'nci Uluslararası , Fransa'nın Paris Le Bourget Havalimanı'nda 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow'da için tarihi bir gelişme yaşanacak. Fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te görücüye çıkacak.

Türkiye, böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5'inci nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.

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Paris Airshow'da "Milli Muharip Uçak" rüzgarı esecek!
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