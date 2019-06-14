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ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşı ile ilgili son gelişmeleri sindirmesiyle, hafif yükseldi. İşte son durum!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:53
Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşı ile ilgili son gelişmeleri sindirmesiyle, hafif yükseldi.

Diğer yandan, Brexit yanlısı Birleşik Krallık eski Dışişleri Başkanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliği oylamasının ilk turunda 114 oyla, en yüksek oyu alan aday oldu.

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Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.02,
- DAX yüzde 0.02 ve
- CAC yüzde 0.05 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 artışla 1.1271 düzeyine yükseldi.

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Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi
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