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açılış öncesinde yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını bekleyen yatırımcılar ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e daha fazla ek gümrük vergisi uygulamaya hazır olduğunu söylemesi etkisiyle yükseldi. İşte son durum!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 12:30
ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen yatırımcılar ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulamaya hazır olduğunu söylemesi etkisiyle yükseldi.

ABD ve Çin'in gelecek hafta Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde imzalanması bekleniyor.

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Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.18,
- Nasdaq yüzde 0.18 ve
- S&P yüzde 0.2 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.05 ve sterlin yüzde 0.04 artarak, sırasıyla 1.1215 ve 1.2586 düzeylerine yükseldiler.

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ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
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