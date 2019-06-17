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açıkladı! Tarihin en yüksek Mayıs rakamı...

Yabancıların mayıs ayında satın aldığı 3 bin 925 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi mayıs rakamı oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 13:35
TÜİK açıkladı! Tarihin en yüksek Mayıs rakamı...

Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara , ilk beş ayda 17 bin 263 adede ulaştı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti.

Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın mayıs ayında İstanbul'dan 854 konut satın alan yabancılar, yeni yılın mayıs ayında bin 734 konutun sahibi oldu.

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TÜİK açıkladı! Tarihin en yüksek Mayıs rakamı...
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