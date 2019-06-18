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düşüş eğiliminde!

güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 azalarak 377,13 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 gerileyerek 12.008,21 puan oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:48
Avrupa piyasaları düşüş eğiliminde!

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 azalarak 377,13 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 gerileyerek 12.008,21 puan oldu.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 azalışla 7.348,45 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 kayıpla 20.521,79 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 5.378,84 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 gerilemeyle 9.072,10 puanda seyrediyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına ilişkin endişelerin gündemdeki sıcaklığını koruduğunu belirterek, perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde bugün açıklanacak enflasyon, cari işlemler ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini söyledi.

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Avrupa piyasaları düşüş eğiliminde!
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