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, ’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor!

, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli 'a satmak için anlaşma imzaladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 16:32
Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor!

Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.

Siemens'ten yapılan açıklamada, Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Siemens eAircraft'ın Almanya'da ve Macaristan'da 180 kişiye istihdam sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce'nın uçaklar için "elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri" konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

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Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor!
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