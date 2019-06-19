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: müjdeyi verdi! 2 milyar liralık verilecek

'dan bir açıklaması geldi. , ", bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık verecek" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 11:29
Son dakika: Bakan Pekcan müjdeyi verdi! 2 milyar liralık kredi desteği verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar TL kredi desteği sağlayacaklarını söyledi.

Pekcan, yazılı açıklamada ayrıca ayrıca döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceklerini de açıkladı.

Pekcan, "İvme finansman paketinin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak" dedi.

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Son dakika: Bakan Pekcan müjdeyi verdi! 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
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