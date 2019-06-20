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Fed faiz kararının ardından yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından erken işlemlerde yükseldi. İşte son durum!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 12:47
Avrupa piyasaları Fed faiz kararının ardından yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından erken işlemlerde yükseldi.

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizinin yüzde 2.25-2.50 düzeyinde sabit tutulduğunu duyururken, bankanın Temmuz'da faiz indirimine gidebileceğine işaret etti.

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Fed kararının ardından Avrupa piyasalarında erken işlemlerde artış görülürken, yatırımcılar ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gün içinde açıklayacağı politika faizi kararını bekliyor.

Erken işlemlerde FTSE, TSİ 10:14'te BHP Group hisselerindeki yüzde 1.48 artışla destek bularak TSİ 10:15'te yüzde 0.45 yükseldi. DAX, Covestro AG hisselerindeki yüzde 2.20 artışla yüzde 0.89 yükselirken, Arcelormittal hisselerindeki yüzde 2.21 artışla CAC 40 da TSİ 10:15'te yüzde 0.68 yükseldi.

Gelişmelerin ardından TSİ 10:16'da euro dolar karşısında yüzde 0.47 artışla 1,1278 dolardan işlem gördü.

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Avrupa piyasaları Fed faiz kararının ardından yükseldi
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