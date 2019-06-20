Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte!

ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 - yüzde 2.20 arasında sabit tutması ancak gelecek aylarda faizleri indirileceğine yönelik açıklamaları üzerine, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Diğer yandan, Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) da faiz oranlarını, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşmak için, sabit tuttu.

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Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyaslarında son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.94,

- Nasdaq yüzde 1.39 ve

- S&P yüzde 1.01 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.72 yükselerek, 1.1307 düzeyine yükseldi.