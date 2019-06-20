İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

BoE Para Politikası Komitesi (MPC) aynı zamanda şirket tahvili satın alım stokunu 10 milyar pound ve Birleşik Krallık hükümet tahvili satın alım stokunu da 435 milyar pound düzeyinde tuttu.

MPC açıklamasında, "Komite'nin bir önceki toplantısından bu yana kısa vadede verilerin Mayıs Raporu'yla paralel olduğu görüldü fakat artan ticari gerilimler ve anlaşmasız Brexit olasılığı göz önünde bulundurulduğunda büyüme ilişkin aşağı yönlü riskler yükseldi" denildi.

Bu doğrultuda BoE Birleşik Krallık ikinci çeyrek büyüme beklentisini de yüzde 0'a düşürdü.



MPC açıklaması şöyle devam etti:



"Komite'ye göre ekonomi, sorunsuz bir Brexit ve söz konusu süreç boyunca izlenecek sıkı para politikası içeren Mayıs Enflasyon Raporu doğrultusunda istikrarlı bir hızda gelişmeye devam ederse, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine dönülebilir."



Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Banaksı (Fed) peş peşe yapılan açıklamalarla politika faizini sabit tuttu.