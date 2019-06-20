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rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 16:34
Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.

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Merkez Bankası rezervleri arttı
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