Altın fiyatı rekor kırdı! O seviyenin üzerine çıktı

Altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişe, ABD ve İran arasındaki, insansız hava aracı (İHA) gerginlikleri sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir saldırı emri vermesi ancak daha sonra kararından vazgeçmesi yatırımcıları güvenli limanlara itti.



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Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,

- altın, yüzde 0.25 artışla 1,347.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,

- platin, yüzde 0.02 artışla 801.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,751 liraya yükseldi.