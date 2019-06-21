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rekor kırdı! O seviyenin üzerine çıktı

Altının ons fiyatı 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükselişe, ABD ve İran arasındaki, insansız hava aracı (İHA) gerginlikleri sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a bir saldırı emri vermesi ancak daha sonra kararından vazgeçmesi yatırımcıları güvenli limanlara itti. İç piyasada ise, gram 259 liraya, 423 liraya, da 1,751 liraya yükseldi. İşte hakkında tüm detaylar!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:12
Altın fiyatı rekor kırdı! O seviyenin üzerine çıktı

Altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişe, ABD ve İran arasındaki, insansız hava aracı (İHA) gerginlikleri sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir saldırı emri vermesi ancak daha sonra kararından vazgeçmesi yatırımcıları güvenli limanlara itti.

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Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,347.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,
- platin, yüzde 0.02 artışla 801.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,751 liraya yükseldi.

Altın fiyatları son beş yılın en yüksek düzeyini gördü!

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Altın fiyatı rekor kırdı! O seviyenin üzerine çıktı
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