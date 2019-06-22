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Son dakika haber: yayımlandı... Elektronik, beyaz eşya ve altın alımında taksit sayıları arttı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'ndeki değişiklik 'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı. İlgili eşyalar arasında cep telefonundan beyaz eşyaya, kamera, video gibi elektronik aletlerden altına kadar çeşit bulunuyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 10:12
Son dakika haber: Resmi Gazete yayımlandı... Elektronik, beyaz eşya ve altın alımında taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.

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