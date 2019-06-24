Altın fiyatları Eylül 2013'ten beri en yüksek seviyesine çıktı!

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 257,9 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor

Cuma günü, ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,8 primle 261,9 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,33 primle 1.402,95 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, "Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, "Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.

Memiş, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.