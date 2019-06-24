Piyasaları heyecanlandıran haber! Yeniden başlayacak...

Japonya'da bu hafta gerçekleştirilecek 2 toplantının Fiat Chrysler ile Renault arasındaki birleşme müzakerelerinin yeniden başlamasına yol açması bekleniyor.



Bu hafta izlenecek ilk toplantı Nissan Motor'un genel kurul toplantısı olacak. Nissan için seçilecek yönetim kurulunun Renault ve Fiat Chrysler arasında birleşmeyi destekler yönde oluşması sürecin yeniden başlaması için önemli.



İkinci önemli toplantı ise Macron ile Abe arasında G20 sırasında gerçekleştirilecek ve ikili ilitilerin değerlendirileceği görüşme olacak.

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