Haberler > Haberler Haberleri > JP Morgan: Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak

: denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak

ABD merkezli yatırım bankası , kripto para birimi kurumsal müşterilerin katılımıyla ’in denemelerine başlanacağını duyurdu.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 16:06
JP Morgan: Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak

Bloomberg Japan'de yer alan habere göre, JP Morgan dijital hazine hizmetleri ve blockchain departmanı başkanı Umar Farooq, şirketler arasındaki ödemeler gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla müşterilerin yeni teknolojiyi deneyeceklerini söyledi.

Bloomberg'e göre, söz konusu denemeler resmi izinlerin verilmesi şartıyla başlayacak.

JP Morgan, Şubat ayında kendi kripto para birimi JPM Coin'i duyurmuş ve fiyatının dolara bağlı bir stablecoin olarak işlem göreceğini açıklamıştı. JPM Coin'in, Ethereum'un farklı bir versiyonu olan Quorum blockchaini üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

JPM Coin'e yönelik gelişmelerle ilgili Fraooq, "Teknoloji oldukça iyi fakat lisans ve onay aşamaları zaman alıyor" dedi.

Bitcoin 11 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
JP Morgan: Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN