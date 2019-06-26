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Brexit odağında düştü

Avrupa hisse senei piyasaları Çarşamba gününe, ticaret ve Brexit gelişmeleriyle, düşüşle başladı. İşta hakkında tüm gelişmeler!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:44
Avrupa piyasaları Brexit odağında düştü

Avrupa hisse senei piyasaları Çarşamba gününe, ticaret ve Brexit gelişmeleriyle, düşüşle başladı.

Birleşik Krallık'tan gelen açıklamada, Yeni Başbakan'ın, Muhafazakar Parti liderinin seçiminden sonra, 24 Temmuz tarihinde görevi devralacağı duyuruldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.07,
- DAX yüzde 0.22 ve
- CAC yüzde 0.15 düştü.

Dolar karşısında, euro bir değişim göstermeyerek, 1.1363 düzeyinde sabit kalırken, sterlin yüzde 0.14 artışla 1.2670 düzeyine yükseldi.

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Avrupa piyasaları Brexit odağında düştü
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