Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü!

Dünya Bankası'ndan, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileler için başlatılan Sosyal Uyum Yardımı'na övgü geldi.

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programıyla ilgili rapor yayımladı.

Raporda Sosyal Uyum Yardımının (SUY), geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

POZİTİF GELİR ŞOKU SAĞLAYACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü programın, muhtaç ailelerin temel gereksinimlerini sağlamakta başarılı olabileceği ifade edildi.

Türkiye'de 3,6 milyonu Suriye'den olmak üzere, savaş ve çatışmalardan kaçan 4 milyona yakın kişiye ev sahipliği yapıldığı belirtildi.

Dünya Bankası raporunda, yardım programı ile en yoksul yüzde 40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit desteği yapıldığı ifade edildi.

Yardımın Türkiye'ye sığınan ailelere önemli bir "pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.