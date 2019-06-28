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ticari endişelerle yükseldi! İşte güncel

, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesinin iki ülke arasında aylardır devam eden ticaret anlaşmazlığını çözüp çözemeyeceği endişeleriyle yükselerek son üç yıldaki en iyi aylık performanslarını gösterdi. , şu dakikalarda 0,20 artışla 1.412 dolardan işlem görürken, iç piyasada 261,9 lira, 429 lira ve 1.754 liradan işlem görüyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 11:49
Altın fiyatı ticari endişelerle yükseldi! İşte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 259,7 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışın hemen üzerinde 261,6 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.754 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,20 artışla 1.412,6 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Özellikle zirveden küresel ekonomik görünüm ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelecek haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

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Altın fiyatı ticari endişelerle yükseldi! İşte güncel altın fiyatları
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