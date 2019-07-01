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verileri açıklandı! Fiyatlar düştü...

verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,98, ise yüzde 2,09 azaldı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 12:18
İTO verileri açıklandı! Fiyatlar düştü...

İstanbul'da, haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,67 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,95 yükseldi.

İstanbul'da, haziranda perakende fiyatlarda yüzde 0,98'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,09'luk düşüş kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,62, toptan fiyatlarda yüzde 19,31 yükseliş yaşandı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 2,58, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,79, giyimde yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,01 artış yaşandı. Bu dönemde perakende fiyatlar, gıdada yüzde 2,28, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,51 ve konutta ise yüzde 0,39 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 0,64, inşaatta yüzde 0,61 artarken, gıdada yüzde 2,93, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, kimyevi maddelerde yüzde 2,42, madenlerde yüzde 2,27, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,25 geriledi.

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İTO verileri açıklandı! Fiyatlar düştü...
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