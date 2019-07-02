Dolar/TL yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası dolar/TL'de sert düşüşler görüldü.

Dün 5,6210 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,6503'ten tamamladı.

İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile jeopolitik risk algısında tekrar bozulma yaşanmaya başladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 5,6810 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 6,4230, sterlin/TL ise yüzde 0,5 artışla 7,1770 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,1295, sterlin/dolar 0,1 düşüşle 1,2635 ve dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,76 seviyelerinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, hem ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hem de İran kaynaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, veri akışının zayıf olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in direnç, 5,62'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.