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Milyonların gözü haziran enflasyonunda! Yarın belli olacak...

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı rakamlarını bekliyor. Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca kişinin oranı netleşecek. ve temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:33
Milyonların gözü haziran enflasyonunda! Yarın belli olacak...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

TEMMUZDA YÜZDE 5 ZAM

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekli ve memura temmuz kazancı! Temmuz zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

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Milyonların gözü haziran enflasyonunda! Yarın belli olacak...
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