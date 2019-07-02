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talep endişeleri ile frenlendi

, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya’nın İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yükseldikten sonra, talep endişeleri etkisiyle hızını yavaşlattı. varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,80 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili ise 59,29 dolardan alıcı buluyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:57
Petrol fiyatları talep endişeleri ile frenlendi

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,63 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 65,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,29 dolardan alıcı buldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından konuşan Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Uzmanlar, Mart 2020'ye kadar geçerli olacak üretim kısıntısı kararına rağmen, piyasalardaki küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,50 ile 65,88 dolar aralığının direnç, 64,12 ile 65,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları talep endişeleri ile frenlendi
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