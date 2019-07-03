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yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

, piyasalarda yeniden hissedilmeye başlanan küresel ticaret endişeleri etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi. , şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla 1.426,12 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise 258,4 lira, 421 lira ve 1.723 liradan işlem görüyor. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:16
Altın fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 421 lira ve Cumhuriyet altını 1.723 liradan işlem görüyor

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı.

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Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla 1.426,12 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.418 doların destek, 1.438 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Altın fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi
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