Borsa güne yükselişle başladı! İşte BIST 100'de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 251,81 puan ve yüzde 0,25 artışla 100.452,79 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, üç ay sonra 100.000 puanını aşmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunarak günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 primle 100.201,00 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, risk algısının düşük seyretmesine rağmen jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.