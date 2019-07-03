Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

YILI HEDEFLERİMİZİN ALTINDA BİR ORANLA KAPATACAĞIZ

Bakan Albayrak kişisel Twitter hesabından, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." açıklamasında bulundu.

Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız. pic.twitter.com/gb7aWEpGZr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Temmuz 2019