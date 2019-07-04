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haberi... Raporu yayımlandı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 10:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın raporunda "Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
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