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hakkında flaş açıklama: 2020'nin ilk çeyreğinde...

, için 2020 yılının Mart ayında 1,500 dolar civarında zirve yapabileceği tahmininde bulundu

Giriş Tarihi: 8.7.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 12:53
Altın fiyatları hakkında flaş açıklama: 2020'nin ilk çeyreğinde...

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, altının Fed'in önümüzdeki 12 aylık dönemde dört kez faiz indirimine gidebileceği beklentisi ile yukarı yönde hareket etmesinin beklendiğini kaydetti.

Dhar Pazartesi günü Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Bunun sonucu reel faizler düşmeli ve altın gelecek yılın Mart ayında ons başına 1,500 dolar civarında zirve yapmalı" dedi.

Dhar, bu görünüme yönelik risklerin ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü olması ve Fed'in dört kez faiz indirimine gitmemesini içerdiğini kaydetti.

Altın fiyatları, 25 Haziran'da ons başına 1,439.21 dolar ile altı yılın zirvesini gördükten sonra Singapur saati ile 13:05'te 1,399.81 dolar civarında seyrediyordu.

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Altın fiyatları hakkında flaş açıklama: 2020'nin ilk çeyreğinde...
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