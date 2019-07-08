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’tan 7.4 milyar euroluk yeniden

Deusche Bank AG CFO’su James von Moltke bankanın 7.4 milyar euroluk bir yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 12:41
Deutschebank’tan 7.4 milyar euroluk yeniden yapılanma

Banka'dan Pazar günü yapılan açıklamada, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı aktivitelerinin azaltılacağı ve bunun sonucunda bankanın küresel satış ve borsa işlemlerini tamamen bırakılacağı belirtildi.

Moltke yaptığı açıklamda, "Bu yeniden yapılandırmanın bir son olduğuna inanıyorum. Geleceğe yönelik olarak ana faaliyet alanımıza odaklanmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Bankacılık işlemlerini uçucu alanlardan uzaklaştırmak istediklerini ifade eden Moltke, "Müşterilerimiz ve yatırımcılar, istikrarlı ve öngörülebilir faaliyet alanlarına yönelik uygulamalarımızı gördükçe, bankamızla ilgili önemli yeniden derecelendirme olacağına inanıyoruz "dedi.

Açıklamanın etükisiyle, Deutschebank hisseleri Pazartesi ilk işlemlerde yüzde 5.3 artışla 7.55 euroya yükseldi.

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Deutschebank’tan 7.4 milyar euroluk yeniden yapılanma
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