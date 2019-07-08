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/Villeroy: için henüz bir teşvik planı yok

Başkanı , ’nın () fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olduğunu ancak hükümetlerin yerine geçemeyeceğini söyledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 13:48
ECB/Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok

CNBC'ye konuşan Villeroy, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve diğer sektörel anlaşmazlıkların yarattığı belirsizliklerin ekonominin karşısındaki en büyük zorluk olduğunu ve olumsuz etkileri hakkında yaptığı uyarıları yineledi ve merkez bankalarının ekonomi üzerindeki baskıyı azatmak ve enflasyon desteklemek yönünde ortak bir karar almadıklarını duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu üyesi olan Villeroy, ECB'nin bir sonraki toplantısında bu konuların görüşüleceğini açıkladı ancak detay vermedi.

Ticaret gerginliklerinin yarattığı olumsuz etkileri telafi edemeyeceklerini söyleyen Villeroy, "Gerektiği takdirde hareket kabiliyetimiz konusunda ne kadar kararlı olduğumuzdan şüphe edilmemeli" dedi.

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ECB/Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok
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