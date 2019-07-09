Altın fiyatları 2016'dan beri en büyük dalgalanma ile karşı karşıya!

Altın piyasası, yatırımcıların Fed'in ne zaman faiz indirimine gidebileceğini tahmin etmekte güçlük çekmesi ile birlikte 2016'nın sonlarından bu yana en büyük dalgalanmasını yaşıyor.

Altın vadelileri New York'ta, Fed'in bu yılın sonunda ya da daha sonra borçlanma maliyetlerini düşüreceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan birkaç gün sonra, Pazartesi günü fazla değişmedi. Altına yönelik iştah, Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha iyi çıkması ve buna bağlı olarak Fed'in faiz indirimine gitmesine yönelik beklentilerin zayıflaması ile azalmaya başladı.

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Cuma gününe dek, altın fiyatları, Fed yetkililerinin geçen ay faiz indirimi için kapıyı açması ve faiz ödemesi olmayan altının cazibesinin artması ile birlikte yukarı yönde hareket etti. Son istihdam verisi Fed'in bu ayın sonunda borçlanma maliyetlerini düşüreceğine yönelik kuşkuları artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, mevcut para politikasının ABD'yi Avrupa karşısında dezavantajlı duruma soktuğunu söyleyerek, Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faizleri indirmesine yönelik baskılarına devam etti.

Powell ve Haziran ayı toplantısında faiz indirimine gidilmesi gerektiğini söyleyerek faiz değiştirmeme kararına tek muhalefet eden üye olan James Bullard bu hafta konuşma yapacak. Bu konuşmalar, Fed'in bir sonraki hareketi için işaretler verebilir.

Chicago'da RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, "Cuma günkü istihdam verileri ile Powell'ın yarınki konuşması arasında, altın bir çeşit sahipsiz bir bölgede" dedi.