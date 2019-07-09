"Dijital Merkez Bankası Parası" geliyor!

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verildi.

Plan döneminde, İstanbul'un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek ve İFK'nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul kıymetler, repo gibi likidite sağlama amaçlı işlemlere konu edilebilecek.

Banka bilançolarındaki varlıkların seküritizasyonu teşvik edilecek.

KOBİ varlık kiralama şirketi kurularak kira sertifikası ihracı yapılacak ve ihraç masraflarında destek sağlanacak.

Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak.

TAKAS TİCARETİ İÇİN ÖDEME SİSTEMİ

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

Takas ticaretinde kullanılacak Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek Türkiye'de de benzer bir yapının kullanıma açılması sağlanacak.

Küresel rezerv para alternatifi oluşturmaya yönelik ülke işbirlikleri oluşturulacak ve söz konusu ülke merkez bankalarının ortak çalışma yürütmesi sağlanacak. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

Finansal sistemde Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı oluşturulacak, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak, çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak, Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

Faizsiz finans alanında bütüncül veri raporlama altyapısı oluşturulacak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için "Katılım Reasürans Fonu" kurulacak.

Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak.