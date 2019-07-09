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/TL, güne sakin başladı! İşte güncel döviz kurları

/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,74 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda /TL 6,43 seviyesindeyken /TL 7,15 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel döviz fiyatları hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 10:19
Dolar/TL, güne sakin başladı! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,4250, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,1545 seviyesinden işlem görüyor.

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Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar yüzde 0,22 azalışla 1,2491 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,44 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.

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Dolar/TL, güne sakin başladı! İşte güncel döviz kurları
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