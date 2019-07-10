FED Başkanı Powell'dan ilk açıklama geldi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda konuştu.?



Powell, ABD ekonomik görünümüne yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle ABD'de iş yatırımlarının azaldığına dikkat çekerek, Fed'in mevcut ekonomik genişlemeyi korumak için "uygun şekilde hareket edeceğini" söyledi.



Yaptığı konuşmada, "Bazı terslikler yeniden ortaya çıktı" diyen Powell, ABD'ye yönelik yatıırmların "gözle görülür bir biçimde azaldığına" dikkat çekerek ekonomik görünümün de gelişmediğini belirtti. Powell, mevcut ticaret savaşı ve küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ABD ekonomik görünümünde de etkili olmasının ardından yasa yapıcıların ekonomik görünümde bir gelişme görmemesiyle, Fed'in Temmuz'da faiz indirime gidebileceğine işaret etti. Powell, şu değerlendirmeyi yaptı:



"İkinci çeyrekte görülen büyümenin hafiflediği görülüyor. İşletme sabit yatırımındaki azalma ticari gerilimler ve küresel ekonomideki yavaş büyümeyi yansıtıyor olabilir.



"Birçok Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri daha uyumlu bir para politikası oluşturulma ihtimalinin güçlendiğini düşünüyor. Bu sebeple elde edilen veriler ve diğer gelişmelere paralel olarak ticari gerilimlere yönelik belirsizlikler ve küresel ekonomik büyüme endişeleri, ABD ekonomik görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor."

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