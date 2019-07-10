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kararı sinyali sonrası dolarda hareketliliği! ne kadar, kaç TL oldu?

Başkanı geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Amerika Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde alacağı kararı tüm dünyada merakla beklenirken, FED Başkanı Powell kameralar karşısında olası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalar faizin düşeceğine yönelik sinyal olarak yorumlandı. Peki, FED Başkanı faiz kararına yönelik ön açıklamasının ardından dolarda son durum ne? İşte 10 Temmuz dolar kurları...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 23:34
FED faiz kararı sinyali sonrası dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

ABD Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell, "Son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir." dedi. Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

DOLARIN İLK TEPKİSİ AŞAĞI YÖNLÜ

Bugün içerisinde 5,75 TL gören ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın indirimi sinyali olarak yorumlanan açıklamaları sonrasında 5,67'ye kadar indi.

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FED faiz kararı sinyali sonrası dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu?
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