FED faiz kararı sinyali sonrası dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, "Son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir." dedi. Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

DOLARIN İLK TEPKİSİ AŞAĞI YÖNLÜ

Bugün içerisinde 5,75 TL gören dolar ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın faiz indirimi sinyali olarak yorumlanan son dakika açıklamaları sonrasında 5,67'ye kadar indi.