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: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklaması

haberi: , HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.” dedi. Erdoğan ayrıca "Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 15:40
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Merkez Bankası açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda Merkez Bankası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

FAİZ POLİTİKAMIZIN NASIL ŞEKİLLENDİĞİNİ EN KISA SÜREDE GÖRECEKSİNİZ

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz.

MERKEZ BANKASI'NDA TIKANIKLIK VARDI BEDELİNİ TÜRKİYE ÖDÜYORDU

Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Merkez Bankası'nda tıkanıklık vardı bedelini Türkiye ödüyordu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Merkez Bankası açıklaması
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