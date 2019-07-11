OPEC 2020 yılında petrol talebinin 1.3 milyon varil düşmesini bekliyor

OPEC'in aylık raporuna göre Haziran ayında Mayıs ayına göre günde 68 varil düşüşle günde 29.83 milyon varil petrol üretildi.

Söz konusu rapor ayrıca, bu yıl petrol talebinin geçen ayki günlük 0.1 milyon varil ve geçen yılki günlük 1 milyon varil beklentinin altında olmak üzere, günde 0.6 milyon varile gerilemesinin beklendiğini ortaya koydu.



Üretim hacmi Haziran ayında ABD yaptırımlarının etkisiyle İran'da günlük 142 bin varil düşüşle günlük 2.23 milyon varile ve Angola'da günlük 57 bin varil düşüşle günlük 1.42 milyon varile geriledi.

En fazla artış, günlük 129 bin varille günlük 1.86 milyon varili gören Nijera'da görülürken, Nijerya'yı günlük 126 bin varil artışla günlük 9.81 milyon varili gören Suudi Arabistan takip etti.