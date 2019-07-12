Küresel piyasalar jeopolitik riskler nedeniyle karışık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmalar Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırırken, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdamın ardından dün yayımlanan enflasyon verisi de beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin devam etmesine neden oldu. ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda beklentilerin aksine yüzde 0,1 yükselirken, çekirdek TÜFE ise yüzde 0,3 ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışa işaret etti.

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Fed Başkanı Powell, dün yaptığı konuşmada nötr faiz oranı ve işsizliğin doğal seviyesinin tahminlerinden daha düşük seviyelerde olduğunun anlaşıldığını ve "çok iyi bir noktada" olan ekonomiyi bu şekilde tutmak istediklerini belirtti.

Analistler, açıklanan verilerin beklentileri aşmasına karşın Powell'ın faiz indirim sinyaline devam ettiğini kaydederek, Fed'in ay sonunda gerçekleştirilecek toplantıda 25 baz puan indirim yapmasının beklendiğini bildirdi.

ABD BORSALARI

Bu gelişmeler ve başta ABD-İran gerilimi olmak üzere jeopolitik riskler nedeniyle pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 27.088 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaparken, S&P 500 endeksi de rekorunu 3.000 puana taşıdı. Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,08 değer kaybıyla tamamladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği süreçte bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin mayısta yüzde 2,1 gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yaklaşık yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahı ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,83 yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 99.406 puandan tamamladı. Dün 5,6525'e kadar gerilemesi sonrası 5,6736'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6790 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.500 seviyelerinin direnç, 98.500 ve 97.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE