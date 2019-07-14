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Şirketler için "" geliyor

Özel sektöru¨n ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri, oluşturulacak nitelikli uzman havuzuyla geliştirilecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 15:45
Şirketler için uzman havuzu geliyor

On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlenen bilgiye göre, sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın iş birliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek. İmalat sanayisinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ'lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.

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Şirketler için "uzman havuzu" geliyor
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