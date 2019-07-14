Şirketler için "uzman havuzu" geliyor

On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlenen bilgiye göre, sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın iş birliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek. İmalat sanayisinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ'lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.