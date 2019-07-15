Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal'dan kritik açıklamalar!

: Başkanı 'dan kritik açıklamalar!

Başkanı 'dan önemli açıklamalar geldi. Uysal, "Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir. Ku¨resel konjonktu¨r ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi gu¨c¸lendirmek için mevcut arac¸larımızda revizyona gidebiliriz. Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 14:13
Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal'dan kritik açıklamalar!

Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni dönem stratejilerine ilişkin, "Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir." dedi.

Uysal, şöyle devam etti:

"Ku¨resel konjonktu¨r ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi gu¨c¸lendirmek için mevcut arac¸larımızda revizyona gidebiliriz. Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz."

Uysal, kurumsal şeffaflığı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Son dakika: Mayıs'ta cari fazla verdik

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal'dan kritik açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN