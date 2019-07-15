Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal'dan kritik açıklamalar!

Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni dönem stratejilerine ilişkin, "Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir." dedi.

Uysal, şöyle devam etti:

"Ku¨resel konjonktu¨r ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi gu¨c¸lendirmek için mevcut arac¸larımızda revizyona gidebiliriz. Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz."

Uysal, kurumsal şeffaflığı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları üzerinde çalıştıklarını belirtti.