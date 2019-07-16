Borsa İstanbul'a yatırım yapacaklar dikkat! Yılın ikinci yarısında...

Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında mali sektör hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamaması BIST 100 endeksinin yükselişinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknoloji ve hizmetler sektörü hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti.

BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5,71 değer kazanarak bu dönemi 96.485 puandan tamamlarken, BIST Mali endeksi yüzde 11,49, BIST Sınai endeksi yüzde 6,54 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde BIST Hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve BIST Teknoloji endeksi ise yüzde 17,32 değer kaybederek bu sektör hisselerini tercih eden yatırımcıları üzdü.

Analistler, yılın ilk yarısında aylık bazda 3 ay değer kazanan, 3 ayı ise düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksinin yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans gösterebileceğini tahmin ediyor.

Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetimin atacağı adımlar ve diplomatik ilişkilerin Türk lirası varlıkların seyri açısından ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda iyimserliğin artabileceğini kaydetti.