IMF'den bankalara kritik uyarı! Geride kalmak istemeyen...

IMF yazarlarından Tobias Adrian ve Tommaso Mancini-Griffoli'nin yazdığı "Dijital Para'nın Yükselişi" başlıklı raporda, günümüzde en yaygın olarak kullanılan nakit para ve mevduatların "güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacağına" ve hatta söz konusu rakipler tarafından "gölgede kalabileceğine" dikkat çekildi.



Buna karşın, teknoloji şirketleri ve fin-tech startuplarının tehdit ettiği bankaların "ortadan yok olmalarının pek olası olmadığı" belirtilen raporda, "Kuşkusuz, bazıları geride kalacak; ancak, geride kalanlar gelişecek. Bunun için acele etmeleri gerekiyor" uyarısı yapıldı.



"YASA YAPICILAR BAZI BOZULMALARA HAZIRLIKLI OLMALI"

Facebook'un kripto para birimi Libra, tanıtımının ardından çeşitli yetkililerin eleştirisine maruz kalmıştı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Libra'nın kişisel gizlilik, kara para aklama, tüketici koruması ve finansal istikrara yönelik "çeşitli endişeler" oluşturduğunu söylemişti.



Powell'ın yanında ABD Başkanı Donald Trump da, büyük teknoloji şirketlerinin "banka olarak hizmet vermek istiyorlarsa" bankaların tabi tutulduğu kural ve standartlara uymaları gerektiğini belirtmişti.



IMF yazısında yasa yapıcıların "bankacılık sektöründe bazı bozulmalara hazırlıklı olması gerektiği" vurgulanırken, bunun yanında mevduatlardaki faiz oranını artırmak gibi geleneksel bankaların teknoloji şirketlerine karşı bazı avantajlara sahip olduğu da eklendi.