Türkiye'nin altın rezervleri haziranda yükseldi!

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'nin Mayıs ayında 16.03 milyon olan altın rezervi Haziran'da 16.3 milyon onsa yükseldi.

Kazakistan 'ın altın rezervi bir önceki ay 11.925 milyon olan rezervini 12.07 milyon onsa yükselirken, Rusya'nın rezervi bir önceki aya göre artarak 70.96 milyon ons oldu.

Kırgız Cumhuriyeti'nin stokları 1995'den bu yana rekor seviyesine çıkarak Haziran'da 0.42 milyon ons oldu. Polonya'nın stokları 7.34 milyon onsa yükseldi.

Arjantin rezervlerini Mayıs ayında 1.985 milyon olan seviyesinden 1.765 milyon onsa düşürürken, Katar'ın Nisan'da 1.21 milyon ons olan altın rezervi Mayıs ayında 1.01 milyon onsa geriledi.