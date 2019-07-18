BİST100 100 bin puanı aştı

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.23 düşüşle 143 bin 909 puanda başladığı güne, en düşük 143 bin 382 puanı ve en yüksek 145 bin 641 puanı gördükten sonra, yüzde 0.59 artışla 145 bin 88 puanda devam ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.49 düşşüle yüzde 16.55 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.33 düşüşle yüzde 17.76 düzeyine geriledi.

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Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.71 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3835 lira ve en yüksek 6.4275 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0643 lira ve en yüksek 7.1385 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 2.0 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisinde Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 arttı.

"ABD'de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Haziran ayında yüzde 6.1 düşüş ile 1.220 milyon oldu. ABD'de açıklanan İnşaat Başlangıçları verisi Haziran ayında yüzde 0.9 düşüş ile 1.253 milyon oldu. ABD'de açıklanan Bej Kitap Raporu Haziran 2019 verilerine göre, ticaret savaşlarına dair yaşanan belirsizliklere rağmen, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızda büyümeye devam ettiğine değinilirken enflasyonun bir önceki rapor dönemine göre zayıfladığı belirtiliyor. Raporda, istihdamın artmaya devam ettiği ve işgücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğü ifade edilirken tüketici harcamalarında artışların yaşandığı vurgulanıyor. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Mayıs 2019 verilerine göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5.0 milyar dolar azalarak 204.5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.4 milyar dolar azalarak 12 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

"TÜİK tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri Haziran 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 düşüşle 61 bin 355 oldu. TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2019 verilerine göre, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.49 artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 1.57 artarken, reel olarak ise yüzde 14.44 azaldı.

"Kurun dün, fiyatlamalarda 5.6752 – 5.7168 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6808 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.81 yükseliş ile 99 bin 806 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.2 milyar lira oldu."