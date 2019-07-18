İhracatta e-teminat’a 1 Eylül’de geçiliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye'nin e-teminat uygulamasına geçeceğini belirterek, sistemden ihracatçıların maliyet, zaman ve bürokrasiden büyük tasarruf elde edeceğini açıkladı.



SAHTECİLİĞİ ÖNLEYECEK

Pekcan, gümrük idareleri tarafından, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, gerek ithalat, gerekse de özellik arz eden ihracat işlemleri açısından, ödenmesi gereken vergi ve diğer amme alacaklarının garanti altına alınması için teminat mektubu alındığını hatırlattı.



Söz konusu teminat mektuplarının daha önceden sadece kağıt ortamında alındığına işaret eden Pekcan, bu mektuplara ilişkin işlemlerin Saymanlık ve ilgili bankalar ile teyitleşme suretiyle gerçekleştirildiğini bunun da yoğun bürokratik süreçlere sebep olduğunu anlattı. Pekcan, bu sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Daha önceden sadece kağıt ortamında düzenlenebilen gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları geliştirilen sistem sayesinde artık elektronik ortamda da kabul edilecek. E-teminat sistemi sahteciliği de önleyecek" diye konuştu.