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Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Ocak-haziran döneminde tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 15:42
Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı!

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödemelerde ilk yarı sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısının 67,9 milyona ve banka kartı adedinin 156 milyona ulaştığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artışların görüldüğünü ifade eden Canko, toplam kart sayısının da aynı dönemde yüzde 11,3'lük artışla 201,2 milyondan 223,9 milyon adede çıktığını dile getirdi.

Canko, günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabilir duruma gelindiğini anlattı.

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Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı!
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