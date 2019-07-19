Borsada güçlü yükseliş

Türkiye, dış politika ve milli güvenlikte tüm tehditlere rağmen tam bağımsızlıktan taviz vermeyerek, S400'leri teslim almaya başlarken, ABD'nin F35 programından çıkarma hamlesine en iyi yanıt, piyasalardan geldi. Mayıs ortasından bu yana ABD ile yaşanan S400 ve F35 gerilimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri, Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon ve Merkez Bankası'nda yapılan değişikliklerden sonra çizilen felaket senaryolarına özellikle yabancı yatırımcılar prim vermedi.

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4.5 AY SONRA 100 BİN AŞILDI

Türkiye ekonomisinin geleceğine yatırım yapmaya devam eden büyük fonların alımlarıyla borsa dün yaklaşık 4.5 ay sonra 100 bin puanı geçti. Endeks günü yüzde 1.76 yükselişle 101 bin 566 puandan kapattı. 22 Mayıs'tan bu yana yüzde 21.1 yükselen Borsa İstanbul, bu süreçte dünyanın en fazla yükselen piyasaları arasına girdi. 24 Mayıs-5 Temmuz arasındaki 6 haftada art arda net alım yapan yabancılar, bu dönemde yaklaşık 400 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı. Yabancıların yüzde 63.81 olan payı, yüzde 65.41'e yükseldi.



HALKBANK HİSSESİNE İLGİ

İşlem hacminin 9 milyar TL'ye ulaştığı dün, özellikle Halkbank hisselerindeki alımlar dikkat çekti. Hisse yüzde 4'ün üstünde değer kazandı. Bankanın eski genel müdür yardımcısı olan ve FETÖ'cülerin düzmece delilleriyle ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilecek olması hisse senedine ilgiyi artırdı.

DEV FONLAR HÜCUM ETTİ

Olumsuz algı operasyonlarına aldırış etmeyen dünya devi fonlar, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. 6.5 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünya devi ABD'li fon BlackRock, Türk Hava Yolları hisselerinde gerçekleştirdiği alımlarla şirketteki payını yüzde 5.06'ya çıkardı. Fonun şirketin halka açık kısmındaki payı yüzde 10'a ulaştı. BlackRock, ayrıca Koza Altın'daki payını yüzde 4.94'ten 5.01'e taşıdı. Bramdes Investment Emlak GYO'daki payını yüzde 5.01'e çıkarırken, Schroders Plc , Mavi Giyim'deki payını yüzde 5.02'ye, MLP Sağlık'taki payını ise yüzde 5.06'ya yükseltti.



FAİZDE SERT DÜŞÜŞ

Piyasalardaki iyimser hava, özellikle faiz cephesinde kendini gösteriyor. Enflasyonun tek haneye düşeceği ve Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantıda yüzde 24 olan politika faizinde indirime başlayacağına ilişkin beklentilerle 2 yıllık tahvilin faizi dün 1 puan düşerek yüzde 17.76 ile 1 Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



KRİZ LOBİSİ ÇOK ÜZGÜN...

Dış politikada yükselen tansiyon, not indirimleri, Merkez Bankası'ndaki gelişmeler gibi faktörlerle dolarda felaket senaryosu çizenler ise tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. 9 Mayıs'ta 6.20 TL olan dolar, dün 5.69 TL'nin altında tutundu. Dolar bu süreçte yüzde 8 değer kaybetti.

ABD'nin F35 kararına rağmen kur yüzde 0.02 düşerek 5.683 TL'ye indi. Yine 28 Mayıs'ta 521.67 dolar olan 5 yıllık CDS'ler de dün 387 dolardan işlem gördü.

TÜRK VARLIKLARINI ALMAK İÇİN NEDEN ÇOK

4 yıllık seçimsiz dönemin başlaması.

Tüm olumsuzlukları fiyatlayan Türk varlıklarının benzerlerine göre % 50 iskontolu olması.

Enflasyonun eylülde tek haneye ineceği öngörüleri.

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi.

Ekonomide ikinci çeyrekte itibaren güçlenen toparlanma sinyalleri.

Yılın ilk 6 ayında bozulan bütçe dengesinde iyileşme beklentisi.

16 yılın dibine inen cari açığın haziranda fazlaya dönüşeceği projeksiyonu.

Tüm saldırılara rağmen bankacılık sektörünün şoklara direncini koruması.



RİSK İŞTAHI ARTTI

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, enflasyon görünümünden alınan olumlu sinyaller, büyümede toparlanma işaretleri, cari dengede güçlenen iyileşme ve bütçe dinamiklerinde tekrar 'çıpa' olma yönünde dönüş hareketi gibi olumlu gelişmelerin TL varlıklara yönelik risk iştahını güçlendirdiğini söyledi.



GÖZLER ŞİMDİ MERKEZ'DE

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, piyasaların F-35 haberine sınırlı tepki verdiğini belirterek, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına dikkat çekti. Erkan, "Enflasyonun düşmesi ve TL'deki istikrar, faiz indirimine dayanak olacak. Piyasalar da 250 baz puanlık bir indirim beklentisine girdi. Merkez Bankası'nın atacağı adım belirleyici nitelikte olabilir" dedi.