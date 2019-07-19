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rezervleri 1.6 milyar dolar arttı!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 630 milyon dolar artarak 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 15:37
Merkez Bankası rezervleri 1.6 milyar dolar arttı!

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 559 milyon dolar artışla 75 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 74 milyar 124 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 630 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolardan 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankası rezervleri 1.6 milyar dolar arttı!
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