Borsa, güne yükselişle başladı! İşte BIST 100'de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 101.223,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 134,97 puan ve yüzde 0,13 artışla 101.223,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile madencilik oldu.

Dün etkisini artıran kar satışları ile düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 101.088,73 puandan tamamladı.

BORSAYI ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş bant içinde dalgalanmaların görülebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.